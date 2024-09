Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unbekannter griff Männer an

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 8.9.2024, gegen 3.15 Uhr griff ein Unbekannter zwei Männer auf der Straße Heumarkt in Warendorf an. Die beiden Angegriffenen hatten mit ihren Partnerinnen zuvor eine Bar besucht, in der auch der Tatverdächtige gewesen sein soll. Als sich die vier in Höhe des Brunnens befanden, sei der Angriff unvermittelt und von hinten erfolgt. Dadurch wurden die Warendorfer, 36 und 47 Jahre alt, verletzt. Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige war zwischenzeitlich geflüchtet und wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Er ist 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, kräftig gebaut, hat einen Schnitt oder eine Narbe auf der Stirn, blonde Haare, trug ein helles T-Shirt und ist osteuropäischen Phänotyps. Vor Ort wurde eine Unterarmschiene aufgefunden, die möglicherweise dem Täter gehören könnte. Wer hat den Angriff beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gesuchten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

