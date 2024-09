POL-WAF: Beckum. Aufmerksamer Autofahrer meldete Alkoholfahrt

Warendorf (ots) - Am Freitag, 6.9.2024, 16.45 Uhr wurde ein Neubeckumer im Park an der Hauptstraße in Neubeckum an der Hand verletzt. Der stark alkoholisierte 39-jährige Beckumer suchte den Park auf und ging auf einen 50-jährigen Neubeckumer zu. Dieser saß auf einer Bank. Laut eines Zeugen soll der Jüngere den Älteren provoziert, beleidigt und ihn von der Bank ...

