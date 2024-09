Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Neubeckumer verletzte Mann mit einem Taschenmesser

Warendorf (ots)

Am Freitag, 6.9.2024, 16.45 Uhr wurde ein Neubeckumer im Park an der Hauptstraße in Neubeckum an der Hand verletzt. Der stark alkoholisierte 39-jährige Beckumer suchte den Park auf und ging auf einen 50-jährigen Neubeckumer zu. Dieser saß auf einer Bank. Laut eines Zeugen soll der Jüngere den Älteren provoziert, beleidigt und ihn von der Bank gezogen haben. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung nahm der 50-Jährige sein Taschenmesser in die Hand und verletzte damit den 39-Jährigen. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Beckumer zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der leicht alkoholisierte Neubeckumer wurde in eine Fachklinik eingewiesen. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

