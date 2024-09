Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Kontrolle über Auto verloren - Blutproben entnommen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 6.9.2024, 13.50 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall auf der Straße Im Lickenbrook in Ostenfelde. Ein 30 Jähriger befuhr mit seinem Auto die Straße Im Lickenbrook von Ostenfelde kommend in Richtung Oelde. In einer Kurve verlor der Ennigerloher die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug blieb im angrenzenden Graben stehen. Da der 30-Jährige sowohl alkoholisiert war als auch unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurden ihm Blutproben entnommen. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

