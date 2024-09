Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unbekannter Autofahrer kam auf die Gegenfahrbahn und flüchtete

Warendorf (ots)

Am Freitag, 6.9.2024, 15.25 Uhr kam es auf der Schinkelstraße in Ahlen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 23-Jähriger aus Hamm befuhr mit seinem Pkw die Schinkelstraße in Richtung Vorhelmer Weg, als ihm im Kurvenbereich ein Auto entgegenkam. Dessen Fahrer geriet auf die Fahrbahn des 23-Jährigen, so dass dieser auswich, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Allerdings kam der 23-Jährige nun mit mit seinem Pkw von der Straße ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und eine Mauer. Hierbei verletzte sich der junge Mann leicht. Der Fahrer des blauen VW Polos mit der Städtekennung HAM fuhr weiter, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt.

Gesucht werden Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet und Angaben zu dem flüchten Unfallbeteiligten machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

