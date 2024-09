POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Pkw blieb auf dem Dach liegen

Warendorf (ots) - Wir suchen einen vermutlich verletzten Fußgänger, der am Donnerstag (05.09.2024, gegen 20.00 Uhr) mit einem Wohnmobil in Drensteinfurt zusammengestoßen ist. Zeugen hatten mit dem vermutlich verletzten Fußgänger gesprochen, der auf einem Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Rieth mit dem Wohnmobil zusammengestoßen war. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

mehr