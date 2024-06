Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht (Ergänzung)

Lingen (ots)

Am 30. Mai im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 12:45 Uhr befuhr eine 11- jährige Radfahrerin den Kastanienweg in Richtung Föhrenweg in Lingen. Dabei kam ein Fußgänger der Radfahrerin mit einem nicht angeleinten Hund entgegen. Der Hund knurrte und bellte die Radfahrerin an, woraufhin sie sich erschreckte und vom Fahrrad stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Hundehalter entfernte sich anschließend unerlaubt. Er wird als etwa 60 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Er trug ein Hemd sowie eine Jeans. Der Hund war braun weiß gescheckt und hatte eine Schulterhöhe von etwa 60 cm. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

