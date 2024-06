POL-EL: Lingen - VW beschädigt

Sögel (ots) - Unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 8 und 17.45 Uhr in einen Wohnwagen in der Straße Clemenswerth in Sögel eingebrochen. Sie entwendeten eine Musikbox. Es entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 ...

