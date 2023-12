Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Schlägerei nach Diskobesuch

Neunkirchen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwickelte sich gegen 02:15 Uhr zunächst in einer Diskothek in der Wellesweiler Straße in Neunkirchen ein verbaler Streit zwischen zwei Gruppen junger Männer. Nachdem die eine Gruppe, bestehend aus fünf Personen, die Örtlichkeit verlassen hatte, folgte dieser die andere Gruppe, bestehend aus ca. 10 -15 Personen, wenig später. Vor einer in der Nähe befindlichen Gaststätte trafen die Gruppen erneut aufeinander, sodass sich eine Schlägerei entwickelte. Dabei wurde ein junger Mann aus der fünfköpfigen Gruppe durch Schläge und Tritte verletzt. Zudem wurde der Verletzte mit Pfefferspray attackiert. Durch die entstandene Gaswolke wurden zudem noch drei weitere Männer der Fünfergruppe leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt. Die Täter befanden sich beim Eintreffen der Polizeikräfte aus mehreren umliegenden Dienststellen nicht mehr vor Ort, konnten allerdings zum Teil im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden.

