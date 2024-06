POL-EL: Lingen - Kia beschädigt

Lingen (ots) - Am Sonntag im Zeitraum 16:30 bis 17:30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz an der Meppener Straße in Lingen ein VW Passat vermutlich durch eine Tür eines weiteren Fahrzeugs beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

