Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Fahrerin eines schwarzen VW Passats gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird die Fahrerin eines schwarzen VW Passats, die am Samstag, 7.9.2024, 14.00 Uhr an einem Verkehrsunfall im Bereich Schürenstraße/Dreihüm in Sassenberg beteiligt war. Die Unbekannte bog mit ihrem Pkw im Einmündungsbereich auf die Schürenstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 14-jährigen Fahrradfahrer. Dieser befuhr den Radweg der Schürenstraße in entgegengesetzter Richtung. Der Sassenberger stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Die blonde, langhaarige Fahrerin der schwarzen VW Passat Limousine fuhr weiter und kümmerte sich nicht um den Verkehrsunfall. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu der Verursacherin oder ihrem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell