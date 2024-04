Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0224 --Nach Flucht mit dem Auto gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Schragestraße Zeit: 21.04.2024, 12:30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen und Niedersachsen stellten am Sonntagabend einen 34 Jahre alten Mann in Oslebshausen. Er war zuvor mit hoher Geschwindigkeit mit einem als gestohlen gemeldeten Auto vor der Polizei geflüchtet und ist verdächtig, diverse Straftaten begangen zu haben.

Zunächst meldete gegen 12:30 Uhr ein 51-Jähriger in Gröpelingen, dass sein VW Touran gestohlen wurde. Im Laufe des Nachmittages wurden diverse Straften, wie z.B. ein Einbruch in ein Gartenhaus und ein versuchter Diebstahl aus einem Auto in Burglesum gemeldet. Dabei sahen Zeugen jedes Mal den entwendeten VW. Aufgrund intensiver Fahndungsmaßnahmen fanden Einsatzkräfte das geparkte Auto gegen 20:35 Uhr in der Grambkermoorer Landstraße. Als der 34-Jährige die Polizisten erblickte, gab er Vollgas und flüchtete. Während seiner Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit missachtete er diverse Verkehrsregeln und war zudem ohne Licht unterwegs. Er flüchtete zeitweise in das niedersächsische Umland und ignorierte mehrfach die Aufforderungen der Polizei, sein Auto zu stoppen. Sein Versuch, an der Auffahrt Industriehäfen in falscher Richtung auf die Autobahn 27 zu fahren, wurde durch Niedersächsische Einsatzkräfte mit Hilfe eines Streifenwagens verhindert. Anschließend stoppte der 34-Jährige den beschädigten VW auf einem Parkplatz in der Schragestraße, versuchte wegzurennen und sich unter einem Auto zu verstecken.

Die Polizisten stellten ihn und nahmen ihn mit auf die Wache. Dort gab er an, Heroin und Kokain konsumiert zu haben, außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 34-Jährige soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell