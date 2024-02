Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung führt schnell zum Erfolg, Personen stellten sich auf der Wache, mehrere Fälle aufgeklärt.

Euskirchen (ots)

Nach Öffentlichkeitsfahndung: Tankbetrug aus Pressebericht 341 vom 23.02.2024

Am Samstagmittag, 24.02.2024 gegen 12:25 Uhr erschien die gesuchte Person in Begleitung seiner Komplizin auf der Wache in Euskirchen um sich zu stellen.

Der 39-jährige gab an zusammen mit seiner 32-jährigen Komplizin seit Mitte 2023 diverse Tankbetrugsdelikte begangen zu haben. Zudem habe er mehrfach Kennzeichen, die zur Tatbegehung an dem Fahrzeug angebracht wurden von anderen Fahrzeugen entwendet. Die entsprechenden Strafanzeigen wurden gefertigt, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell