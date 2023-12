POL-WES: Wesel - Viele witterungsbedingte Einsätze im Kreisgebiet

Rheinberg (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es auf der L137 in Rheinberg zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Menschen Verletzungen erlitten. Gegen 6.25 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau aus Rheinberg mit ihrem Auto die L137 (Ortsumgehung Rheinberg) aus Xanten kommend in Fahrtrichtung Moers. Am Abzweig L155 bog die 27-Jährige nach links auf die L155 in Richtung ...

