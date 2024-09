POL-WAF: Telgte. Alkoholisiert gegen Leitplanken gefahren

Warendorf (ots) - Am Freitag, 6.9.2024, 13.50 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall auf der Straße Im Lickenbrook in Ostenfelde. Ein 30 Jähriger befuhr mit seinem Auto die Straße Im Lickenbrook von Ostenfelde kommend in Richtung Oelde. In einer Kurve verlor der Ennigerloher die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug blieb im ...

mehr