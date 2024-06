Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Schamloses Diebes-Duo nach erneutem Diebstahl aus dem "Eier-Häusle" vorläufig festgenommen

Meckesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen konnten am Donnerstagvormittag gegen 10:40 Uhr zwei Männer festgenommen werden, die zuvor mehrere Eier sowie Nudelpackungen im Wert von über 30 Euro entwendeten. Die beiden Männer im Alter von 31 und 38 Jahren betraten am Vormittag ein sogenanntes "Eier-Häusel" eines Bauernhofs in der Prof.-Kehrer-Straße und bedienten sich an den zum Verkauf bereitgestellten Eiern und Nudeln. Nachdem sie die Ware in ihre Rucksäcke verstauten, entfernten sich die Männer in Richtung "alla-Hopp!"-Anlage, ohne die Warenartikel zu bezahlen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Diebe unweit der Tatörtlichkeit angetroffen werden. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten des Polizeipostens Meckesheim das Diebesgut in den Rucksäcken auf. Das Diebes-Duo wurde vorläufig festgenommen und für die Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen auf den Polizeiposten gebracht. Im Nachgang konnte den Männern ein vergangener Diebstahl vom 27.05.2024 nachgewiesen werden, bei dem ebenfalls Waren im Wert von 50 Euro aus dem "Eier-Häusel" entwendet wurden. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß entlassen.

