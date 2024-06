Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 6.500 Euro Bargeld aus Auto entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft Bargeld in Höhe von etwa 6.500 Euro aus einem Mercedes-Benz, der im Quadrat I 1 geparkt war. Hinweise auf Beschädigungen am Fahrzeug liegen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vor. Anschließend konnte die Täterschaft unerkannt flüchten.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder der Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 bei dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

