Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (12. Februar 2024) kam es gegen 16:20 Uhr am Nollenburger Weg in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 20-jähriger Mann aus Emmerich befuhr mit einem schwarzen VW Golf den Nollenburger Weg, als Ihm in Fahrtrichtung Kreisverkehr ´s-Heerenberger Straße ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegenkam. Es kam zur Kollision zwischen dem schwarzen VW Golf und dem braun/bronzefarbenen Fahrzeug des unbekannten Verkehrsteilnehmers. Dieser entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der schwarze VW Golf wurde durch die Kollision am Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei Emmerich nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell