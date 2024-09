Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Junger Fahrradfahrer fuhr gegen blauen Ford Fiesta und flüchtete

Warendorf (ots)

Am Samstag, 7.9.2024, 23.55 Uhr hörte eine Anwohnerin auf dem Röntgenweg in Oelde einen lauten Knall. Als sie nachsah, entdeckte sie einen Fahrradfahrer, der vor einem blauen Ford Fiesta lag. Wenig später stand der Unbekannte, etwa 20 Jahre alt, bekleidet mit einem weißen Hemd und einer dunklen Hose auf und fuhr weiter. Die informierte Polizei stellte am Auto einen Schaden von etwa 5.000 Euro fest. Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

