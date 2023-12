BPOLI-OG: Widerstand geleistet

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern Abend bei einer Kontrolle an der Europabrücke in Kehl eine gesuchte Straftäterin verhaftet. Gegen eine kroatische Staatsangehörige, die sich in einem grenzüberschreitenden Bus aus Frankreich befand, bestand ein Sicherungshaftbefehl wegen Diebstahls. Die 20-Jährige wurde nach richterlicher Vorführung ins Gefängnis gebracht. Rückfragen bitte an: ...

