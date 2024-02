Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Pedelec im Wert von über 4.000 Euro gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter entwendete zwischen Mittwoch (07.02.2024), 20.00 Uhr und Donnerstag (08.02.2024), 05.30 Uhr in Sindelfingen ein Pedelec. Das Fahrrad war zur Tatzeit an einem Fahrradständer auf dem Gelände einer Schule in der Leonberger Straße abgestellt. Das schwarze Pedelec des Herstellers Haibike hat einen Wert von über 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

