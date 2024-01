Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Neustrelitz

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am 09.01.2024 gegen 20.30 Uhr erging über die Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte die Mitteilung über den Brand einer Gartenlaube in Neustrelitz, Useriner Straße (Gartenanlage "Schlosskoppel"). Dieser wurde durch Passanten bemerkt. Die eintreffende Funkwagenbesatzung stellte eine in voller Ausdehnung brennende Gartenlaube aus Holz vor Ort fest. Die FFW Neustrelitz erschien kurz darauf mit 25 Kameraden vor Ort. Das Feuer wurde umgehend abgelöscht. Es stellte sich heraus, dass zuvor durch den Eigentümer in der Laube ein selbst eingebauter Holzofen betrieben wurde. Der Eigentümer selbst hatte nach dem Anheizen des Ofens die Gartenlaube nach eigenen Angaben gegen 17.00 Uhr verlassen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Laube brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Durch die Polizeivollzugsbeamten wurde von Amts wegen Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen den Eigentümer gefertigt.

