POL-KN: (Aldingen-Neuhaus, Lkr. Tuttlingen) Brand an der historischen Täfermühle - eine Person lebensgefährlich, vier weitere Personen leicht verletzt

Aldingen-Neuhaus, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Brand in der von mehreren Personen bewohnten historischen Täfermühle und einem folgenden Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften ist es am Dienstagmorgen, gegen 07.15 Uhr, bei Aldingen-Neuhaus gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einem Zimmer im Erdgeschoss des Hauses ein Feuer aus. Bewohner des Gebäudes entdeckten den Brand und verständigten sofort die Feuerwehr. Zusammen mit mehreren Rettungsfahrzeugen und der Polizei rückte die Feuerwehr der Abteilungen Aldingen und Spaichingen zu dem gemeldeten Brand aus und begann sofort mit den Evakuierungs- und Löschmaßnahmen. Im Zuge der Maßnahmen fanden die Einsatzkräfte eine bewusstlose Bewohnerin im Gebäude vor. Die lebensgefährlich verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Universitätsklinik geflogen. Auch kümmerten sich die Rettungskräfte um vier weitere Bewohner, die sich eine Rauchgasintoxikation zugezogen hatten. Die Feuerwehr brachte den Brand in dem Gebäude schließlich unter Kontrolle. An der Täfermühle entstand nach erster Einschätzung Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro. Das Gebäude ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Eintreffende Mitarbeitende der Gemeinde Aldingen kümmerten sich um die Unterbringung der übrigen Bewohner. Diese konnten schließlich bei Bekannten und Verwandten untergebracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet und dauern an.

