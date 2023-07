Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Kupfer gestohlen.

Lippe (ots)

Kupferdiebe stahlen am Wochenende (28. - 30.07.2023) eine bislang unbekannte Menge Kupferspulen aus einer Firma in der Straße "Auf den Kreuzen". Die Unbekannten beschädigten eine Aluwand, um in ein Lagergebäude zu gelangen. Mehrere Paletten mit Kupferspulen wurden abtransportiert. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

