Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses vorsorglich in eine Klinik gebracht

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Nach einem vorangegangenen kleineren Küchenbrand ist eine 82-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße am Montagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, vorsorglich in eine Klinik gebracht worden. Bei der Zubereitung einer Speise auf dem Elektroherd hatte die 82-Jährige vergessen eine Herdabdeckung von der heißen Platte zu nehmen. Alarmiert durch den dadurch verursachten Rauch eilte eine Nachbarin der Frau zur Hilfe und versuchte den mittlerweile in Brand geratenen Kochtopf vom Herd zu ziehen. Der heiße Topf fiel der Helferin jedoch aus der Hand und zu Boden. Dort entzündete der Topf einen vorhandenen Teppich. Erschrocken durch das Feuer verlor die 82-Jährige das Bewusstsein und musste von den zusammen mit der Feuerwehr eintreffenden Rettungskräften vorsorglich in eine Klinik gebracht werden. Die mit vier Fahrzeugen und 18 Mann angerückte Feuerwehr brachte den kleinen Küchenbrand schnell unter Kontrolle und durchlüftete die Wohnung.

