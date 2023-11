Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahrrad entwendet

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am heutigen Freitag (17.11.2023) entwendete ein Unbekannter ein Fahrrad in der Kurt-Schumacher-Straße. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Gegen 01.20 Uhr machte sich ein bislang Unbekannter im Innenhof der Kurt-Schumacher-Straße 7 an einem Damenrad zu schaffen. Kurz darauf fuhr er mit diesem Fahrrad in Richtung Blücherstraße davon. Ein Anwohner beobachtete das Geschehen und alarmierte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung führte jedoch nicht zur Ermittlung des Täters. Dieser wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180cm groß, bekleidet mit roter Jacke, weißer Kapuzenpullover, weiße Turnschuhe Neben dem Täter ist auch noch der/die Besitzer/in des Fahrrads nicht ermittelt. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 entgegen. Auch die Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

