Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann greift Beamte an

Augsburg (ots)

Innenstadt - Gestern Abend (16.11.2023) kam die Polizei einer augenscheinlich verletzten Person zur Hilfe. Diese griff aber schließlich die Beamten an.

Gegen 21.15 Uhr wurde der Polizei eine verletzte Person am Haltestellendreieck Königsplatz gemeldet. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 35-Jährigen, der sichtlich alkoholisiert und leicht an der Hand verletzt war. Der Mann verhielt sich sofort aggressiv und trat nach den Beamten. Auf Grund seines Verhaltens sollte der Mann gefesselt werden. Dagegen wehrte sich der 35-Jährige, schlug einem Polizeibeamten ins Gesicht und versuchte weitere Polizeibeamte zu beißen. Schließlich konnte der Mann gefesselt werden. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er zur weiteren Behandlung in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte, Widerstand sowie Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell