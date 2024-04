Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Seestraße - Hund läuft in Radfahrerin (16.04.2024)

Konstanz (ots)

Am Dienstagmittag hat sich auf der Seestraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Hund in ein Fahrrad gelaufen ist. Eine 66-Jährige fuhr mit einem Pedelec auf der Seestraße. Auf Höhe der Einmündung zur Säntisstraße lief der Frau ein nicht angeleinter Hund in das Fahrrad, so dass sie zu Fall kam. Die 66-Jährige verletzte sich, benötigte jedoch keinen Rettungswagen. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

