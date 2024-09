Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Randalierer in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 7.9.2024, 17.20 Uhr nahmen Polizisten einen Randalierer in Gewahrsam, der zuvor Nachbarn auf dem Stiftsmarkt in Freckenhorst beleidigt hatte. Auch im Beisein der Einsatzkräfte verhielt sich der 32-Jährige aggressiv und kam den Aufforderungen der Beamten nicht nach. Als die Polizisten den Freckenhorster fixierten, gab er einem Beamten einen Kopfstoß. Die Einsatzkräfte brachten den stark alkoholisierten Tatverdächtigen daraufhin zu Boden und nahmen ihn anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

