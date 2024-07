Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogen und mit gefälschtem Führerschein

Kaiserslautern (ots)

Ein junger Mann aus dem nördlichen Landkreis hat sich am Sonntagnachmittag Ärger eingehandelt. Der 20-Jährige geriet gegen 17 Uhr im Burggraben in eine routinemäßige Verkehrskontrolle. Schon gleich zu Beginn der Kontrolle stieg den Polizeibeamten aus dem Inneren des Fahrzeugs ein "verräterischer Geruch" in die Nase. Der junge Fahrer legte zudem drogentypisches Verhalten an den Tag und räumte schließlich auch ein, in den vergangenen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Doch nicht nur das: Der Führerschein, den er auf Nachfrage aushändigte, zeigte deutliche Fälschungsmerkmale.

Nachdem ein erster Urintest vor Ort positiv auf zwei verschiedene Gruppen von Betäubungsmitteln verlief, musste der 20-Jährige für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung ermittelt. Außerdem kommen auf den Fahrzeughalter rechtliche Konsequenzen zu, weil er die Fahrt geduldet hat. |cri

