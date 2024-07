Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorradfahrer stürzt in Kurve

Kaiserslautern/Elmstein (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag auf der B48 im Bereich Johanniskreuz gestürzt und hat sich verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 47-Jährige mit seiner Kawasaki Ninja auf dem Weg in Richtung Kaiserslautern, als er gegen 14.25 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und zu Fall kam. Der Biker zog sich mehrere Schürfwunden zu und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. |cri

