POL-PPWP: Mit Handy in der Hand und ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer erwischt

Kaiserslautern (ots)

Die verbotswidrige Benutzung seines Handys hat für einen 34-jährigen Autofahrer aus Ludwigshafen nun weitreichende Konsequenzen.

Da er am Freitagmorgen in Kaiserslautern vor den Augen einer Polizeistreife während der Fahrt sein Handy bediente, wurde der Fahrer eines Kleintransporters in der Ludwigstraße angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten dann fest, dass die ausländische Fahrerlaubnis des Mannes in Deutschland nicht mehr gültig war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Mann wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. |pvd

