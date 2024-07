POL-PPWP: Ohne Fahrerlaubnis und mit gefälschtem Führerschein

Kaiserslautern (ots) - Am helllichten Donnerstag haben unbekannte Täter versucht, in eine Wohnung in der Hartmannstraße einzubrechen. Am Abend wurden an der Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus eindeutige Spuren festgestellt: Das Holz des Türrahmens war an mehreren Stellen gesplittert. Den Tätern war es aber nicht gelungen, die Tür zu öffnen und in die Räume einzudringen. Sie zogen offensichtlich mit leeren Händen ...

