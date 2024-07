Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher wirft Scheibe ein

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen "in flagranti" ist ein Einbrecher am Donnerstagabend in der Lina-Pfaff-Straße erwischt worden. Zeugen entdeckten den unbefugten Eindringling gegen 22 Uhr in einem Veranstaltungsraum. Hier hatte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt verschafft, indem er eine Scheibe mit einem Stein einwarf.

Beim Anblick der Zeugen ergriff der Mann die Flucht. Er konnte unerkannt entkommen. Gestohlen wurde nichts. Zurück blieb aber der Sachschaden durch die zerstörte Glasscheibe.

Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können oder den Mann auf seinem Fluchtweg gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell