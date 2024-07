Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradstreife sorgt für Ordnung

Kaiserslautern (ots)

Da trotz der regelmäßigen und wiederholten Kontrollen der letzten Wochen sich einige immer noch nicht an die Vorgaben halten, war auch im Laufe des Donnerstags die Fahrradstreife wieder in der Innenstadt unterwegs. Abermals stand die Kontrolle des Radfahr- und Durchfahrtverbots in der Fußgängerzone auf der Agenda der Beamten. Insgesamt stellten die Polizisten acht Verstöße fest und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein. Auch zukünftig werden die Polizeikräfte mit ihren Zweirädern im Stadtbild zu sehen sein. |kfa

