Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Durch Kratzen und Beißen versucht zu fliehen

Kaiserslautern (ots)

Ein T-Shirt für rund fünf Euro sorgte am Donnerstagnachmittag für einen Polizeieinsatz. Ein Mitarbeiter eines Modehauses in der Fackelstraße rief gegen 16 Uhr die Polizei, weil eine Kundin das Kleidungsstück "mitgehen" lassen wollte. Laut seiner Mitteilung hielt er die Jugendliche nach dem Diebstahl fest. Sie wollte aber fliehen und versuchte, sich durch Kratzen und Beißen aus dem Griff des Angestellten zu befreien. Beim Eintreffen der Beamten beruhigte sich die 15-Jährige. Das Mädchen wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben. Sie muss sich jetzt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls rechtfertigen. |kfa

