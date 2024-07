Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ein Feierabendbier zu viel

Kaiserslautern (ots)

In den frühen Freitagnachtstunden geriet ein 37-Jähriger in der Innenstadt von Kaiserslautern mit seinem Pkw in eine Polizeikontrolle.

Schnell konnte durch die Beamten Alkoholgeruch ausgehend von dem Mann festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille.

Gegen den Fahrer des KIA Soul wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, infolge seiner Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.|bfe

