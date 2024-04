Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Innenstadt - Tortenschlacht mit Folgen

Worms (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr gerieten zwei Mitarbeiterinnen einer Bäckerei in der Wormser Innenstadt in einen folgeträchtigen Streit. Die ursprüngliche Meinungsverschiedenheit über das Auslegen der Backwaren entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der nicht nur Schläge und Tritte ausgetauscht, sondern auch eine Torte geworfen wurde. Nach ersten Angaben wurde zumindest eine der beiden Frauen nicht unerheblich verletzt und erlitt neben mehreren Hämatomen auch eine Verletzung am Fuß, die medizinisch versorgt werden musste.

Der Sachverhalt wurde bei der Polizei in Ludwigshafen zur Anzeige gebracht, die Ermittlungen dauern an.

