Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Auseinandersetzung in Regionalzug

Friesenheim (Baden)/Lahr (ots)

Am vergangenen Samstag (10.02) soll es gegen 23:00 Uhr in einem Regionalzug von Friesenheim(Baden)nach Lahr zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet eine Personengruppe, bestehend aus drei weiblichen und zwei männlichen Personen mit einem 47-jährigen Reisenden in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung mündete in eine körperliche, wobei der 47-Jährige eine blutende Kopfplatzwunde erlitt. Bei der Ankunft des Zuges im Bahnhof Lahr konnten die Personalien der fünfköpfigen Personengruppe sowie des Reisenden aufgenommen werden. Die deutschen und russischen Staatsangehörigen wollten sich zum Grund der Auseinandersetzung nicht äußern. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

