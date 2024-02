BPOLI-OG: Betrunkene Person in den Gleisen

Offenburg (ots) - Mitarbeiter der DB Sicherheit verständigten am vergangen Samstag (10.02) die Bundespolizei, da sich am Bahnhof Offenburg eine aggressive Person aufhielt. Die Beamten trafen am Bahnsteig auf einen 29-Jährigen, der die Mitarbeiter der DB Sicherheit mehrfach beleidigt hatte und lauthals umher schrie. Da er keine Reiseabsichten hatte, wurde ihm eine Platzverweis für den Bahnhof ausgesprochen. Dieser Aufforderung kam der alkoholisierte Mann aber nicht nach. ...

