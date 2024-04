POL-PDWO: Legalisierung von Cannabis im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr

Worms (ots) - Am Samstag, den 23.03.2024, kam es gegen 14:50 Uhr in der Mainzer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten. In diesem Rahmen stürzte ein 59-jährige Mann zu Boden. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Worms ...

