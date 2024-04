Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Montag, den 01.04.2024, gegen 19:05 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Trifelsstraße / Zellertalstraße in 67551 Worms zu einem Unfallgeschehen zwischen einem Fahrradfahrer und einem Leichtkraftradfahrer. Ein 49-jähriger Fahrradfahrer befährt hierbei die Nieder-Flörsheimer-Straße in Richtung Trifelsstraße. Ein Leichtkraftradfahrer befährt die Zellertalstraße in Richtung Monsheim. Infolge der grün werdenden Lichtzeichenanlage fährt der Fahrradfahrer in den Kreuzungsbereich Trifelsstraße / Zellertalstraße ein. Der Leichtkraftradfahrer fährt trotz roter Lichtzeichenanlage ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Es kommt zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der Fahrradfahrer zu Boden stürzt und sich leicht verletzt. Der Leichtkraftradfahrer verlässt unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Nähere Informationen zum flüchtigen Fahrer sowie zu seinem Fahrzeug sind nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zusetzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell