POL-PDWO: Sicherstellung von Schusswaffen durch die Polizei

Wörrstadt (ots) - In der Nacht des 19.03.2024 in einem mutmaßlichen Zeitraum von 01:30 Uhr bis 01:50 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Ortslage Wörrstadt an insgesamt 11 PKW jeweils einen oder teilweise zwei Reifen zerstochen. Die betroffenen Fahrzeuge waren in der Rheingrafenstraße, Rotswindstraße, Wildgrafenstraße und im Kirschgarten geparkt. Der ...

mehr