Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei stellt Einbrecher nach Einbruchsversuch - 3x U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag, 22. Februar, drei Männer nach einem Einbruchsversuch in Bonnenbroich-Geneicken gestellt und vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen hatten zuvor versucht mit einem Auto vom Tatort zu flüchten.

Gegen 19.30 Uhr beobachteten zivile Einsatzkräfte der Polizei Düsseldorf drei Männer an der Wittelsbacher Straße. Die Beamten hatten das Trio bereits bei der Anfahrt in einem Auto aus Düsseldorf observiert. Die Männer trafen zunächst einbruchstypische Vorbereitungen, als sie sich durch die rückwärtigen Gärten des Wohngebietes einem Haus näherten. Anschließend begaben sie sich zu einem weiteren Haus und starteten einen Einbruchsversuch. Dabei beschädigten sie unter anderem ein Fenster. Daraufhin entschlossen sich die Polizisten die Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Bevor sich die Beamten zu erkennen geben konnten, rannten die Männer zu einem Auto und versuchten damit zu flüchten. Die Polizei verstellte daraufhin mit zivilen Einsatzfahrzeugen den Fluchtweg und die Männer stoppten nach wenigen Metern. Die Beamten gaben sich als Polizisten zu erkennen und forderten die Verdächtigen auf, das Fahrzeug zu verlassen. Als die Männer dem nicht nachkamen, entglasten die Einsatzkräfte ein Fenster an dem Fahrzeug und nahmen zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Der dritte Mann versuchte zu flüchten, Beamte stellten ihn aber und nahmen ihn ebenfalls vorläufig fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung fand die Polizei bei dem Trio unter anderem einbruchstypisches Werkzeug, das sie sicherstellten.

Anschließend brachten sie die 22-, 29- und 35-jährigen Männer zur Polizeiwache. Der 29-jährige Tatverdächtige ist in der Vergangenheit unter anderem wegen Diebstahldelikten polizeilich bereits in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordnete ein Haftrichter am Freitag, 23. Februar, Untersuchungshaft für die Männer an. (jl)

