POL-MG: Raubversuch am Marienplatz

Mönchengladbach (ots) - Eine Seniorin aus Rheydt ist am Mittwoch, 21. Februar, von zwei Unbekannten in ihrer Wohnung bestohlen worden. Die Täter hatten sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben, um sich Zutritt zur Wohnung der 88-Jährigen zu verschaffen. Gegen 17 Uhr hatte es an ihrer Wohnungstüre geklingelt. Als sie öffnete, stellte sich das Duo als Wasserwerker vor. Gemeinsam müssten sie nun die Leitungen in ...

mehr