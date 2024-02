Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Brand eines Mehrfamilienhauses - eine Person verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochvormittag kam es zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Gegen 10:40 Uhr brach auf dem Balkon eines Zweiparteienhaus in der Straße "Auf dem Heitkamp" ein Feuer aus. Ein Altpapierkarton war mutmaßlich durch Zigarettenasche in Brand geraten und hatte auf das Mobiliar übergegriffen. Der Bewohner warf die Gegenstände zur Verhinderung weiteren Schadens vom Balkon und erlitt dabei teils schwere Verbrennungen an Händen und Gesicht. Der 32-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein anwesendes 2-jähriges Kind wurde ebenfalls vorsorglich in ärztliche Behandlung überstellt. Durch Verrußungen der betroffenen Wohneinheit kam es zu einem geschätzten Schaden von etwa 5000EUR.

