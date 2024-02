Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: DJ nach einer Karnevalveranstaltung Musikequipment entwendet- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitag gegen 01.30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Alfhausen zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten das Musikequipment eines DJs aus dem Eingangsbereich eines Veranstaltungsraumes. Zeugen hatten zuvor in der Nähe des Tatortes zwei männliche Personen beobachten können.

Diese werden wie folgt beschrieben:

- ca. 20 Jahre alt - dunkle Kleidung mit Kapuze -trugen Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, sich unter 05439/9690 zu melden.

