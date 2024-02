Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sutthausen: Taschendiebin wird von Angehörigen gestellt

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag begab sich eine 85-jährige Osnabrückerin gegen 12:15 Uhr zu einer Bank-Filiale an der Hermann-Ehlers-Straße, um dort Bargeld abzuheben. Die 85-Jährige war jedoch nicht allein unterwegs. Eine 37-jährige Frau verfolgte die Dame und betrat ebenfalls die Bank. Beim Verlassen des Gebäudes griff die Verfolgerin der Seniorin scheinbar unbemerkt in die Tasche und entwendete die Geldbörse samt Inhalt. Die Angehörigen der Dame zogen der Täterin jedoch einen Strich durch die Rechnung. Diese beobachteten zufälligerweise den Vorfall aus der Entfernung und stellten die Diebin, welche sie anschließend den eintreffenden Polizeibeamten übergaben. Neben der entwendeten Geldbörse, fanden die Polizisten weitere Beweisgegenstände auf, die auf eine gewerbsmäßige Begehung von Straftaten hindeuteten. Gegen die 37-Jährige wurden dementsprechend mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde sie auf richterliche Anordnung vorübergehend in Gewahrsam genommen. Es ist aktuell nicht auszuschließen, dass die Frau bei ihren Taten nicht allein vorgegangen ist. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder -2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell