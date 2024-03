Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand in Mehrfamilienhaus

Worms-Innenstadt (ots)

Am gestrigen Samstagabend gegen 23:55 Uhr kommt es in der Gutleutstraße in dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Die Bewohner des Hauses verlassen eigenständig das Gebäude. Eine 75-jährige Frau muss durch die Berufsfeuerwehr aus ihrer Wohnung gerettet werden, da sie - unabhängig vom Brandereignis - einen Kreislaufzusammenbruch erleidet. Sie wird anschließend durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Brand kann durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ursächlich hierfür war ein eingeschalteter Trockner, der aufgrund eines technischen Defekts Feuer fing. Die Bewohner werden während der Einsatzmaßnahmen durch das ebenfalls vor Ort befindliche THW betreut und können im Anschluss in ihre Wohnungen zurückkehren.

