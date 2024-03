Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geschädigter nach Unfallflucht gesucht!

Alsfeld (ots)

Alsfeld. In der Nacht zum 24. Februar 2024 touchierte nach aktuellem Kenntnisstand eine Fahrerin in der Straße "Im Grund", im rückwärtigen Bereich einer Gaststätte, mit ihrem Pkw ein abgeparktes Auto. Aus noch unbekannten Gründen meldete die Verursacherin den Unfall erst im Verlauf des Tages der Polizei und gab an, sich das Kennzeichen des beschädigten Autos nicht gemerkt zu haben. Es soll sich um einen blauen Kombi - möglicherweise Audi, VW oder Skoda - welcher nun im rückwärtigen Bereich der Heckschürze Beschädigungen aufweisen müsste, gehandelt haben.

Die Polizei in Alsfeld sucht nun nach dem oder der Geschädigten. Diese sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation in Alsfeld unter 06631/9740, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Polizeistation Alsfeld

